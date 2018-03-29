راقصة تثير الجدل بسبب رقصها بالحجاب
سيطرت حالة من الغضب الشديد، على عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر الراقصة الاستعراضية ” صافيناز ” ، صورًا جديدة لها أثناء إحيائها إحدى الحفلات.
حيث ظهرت صافيناز خلالها وهى ترقص ببدلة رقص مع ارتدائها الحجاب.
مما أدى لغضب عدد كبير من جمهورها على حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير ” إنستجرام “.
كما طالبوها بحذفها، فيما طالب عدد آخر بمقاطعة صافيناز بسبب هذه الصورة والتى اعتبروها سخرية واستهزاءً منها من الحجاب.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9155 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شــاء الله يــزيـد إيمـانــها ويســـاعِــدهـــــا علــى طـــاعتــــــــــــــــــوه .🙄🤔😅😅.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3945 ] نشر منذ 2 ساعتين
صافينااار 💃🏻💃🏻 شكلها بتلتزم وتتحجب 😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9155 ] نشر منذ 2 ساعتين
مَعتِــــقِد يعـــزيزتي .❣️.
.
إذا ألمــــــــاء يــــــــروب صافينااار 💃🏻💃🏻. راح تِـــــــــــتوب .🤔😅😊.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3945 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه اي والله صادق 😂