راقصة تثير الجدل بسبب رقصها بالحجاب

نورة الشهري(صدى):

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر الراقصة الاستعراضية ” صافيناز ” ، صورًا جديدة لها أثناء إحيائها إحدى الحفلات.

حيث ظهرت صافيناز خلالها وهى ترقص ببدلة رقص مع ارتدائها الحجاب.

مما أدى لغضب عدد كبير من جمهورها على حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير ” إنستجرام “.

كما طالبوها بحذفها، فيما طالب عدد آخر بمقاطعة صافيناز بسبب هذه الصورة والتى اعتبروها سخرية واستهزاءً منها من الحجاب.