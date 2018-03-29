بالفيديو.. ماريتا الحلاني تفوز بجائزة ” أفضل فنان عربي “

نورة الشهري(صدى):

فازت الفنانة اللبنانية ” ماريتا عاصي الحلاني ” ، بجائزة Nickelodeon Kids Choice Awards عن فئة Favorite Arab Music Artist لعام 2018، وتوجهت الحلاني بالشكر لمتابعيها مؤكدة أنهم أصحاب الفضل في حصولها على الجائزة.

حيث نشرت الحلاني عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها وعلّقت عليه قائلة : “بفضلكم وبفضل محبتكم، ربحت جائزة ” نيكلوديون كيدز تشويس اواردز ” العالمية بفئة Favorite Arab Music Artist، شكرا لكم، شكرا يا الله “.

والجدير بالذكر أن الحلاني تواصل تسجيل أغاني ألبومها الأول، الذي تتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء منهم نزار فرنسيس، سمير صفير، بهاء الدين محمد، ومن الملحنين مصطفى جاد، فضل سليمان، وغيرهم.