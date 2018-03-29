قيصر الغناء العربي نجم افتتاح مهرجان ” موازين ” بالمغرب

نورة الشهري(صدى):

يطل الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” ، في حفل افتتاح مهرجان ” موازين ” بالمغرب، والمقرر انطلاقه 22 يونيو المقبل، وتنتهى يوم 30 من الشهر ذاته.

ويلتقي كاظم جمهوره في دولة المغرب يوم 22 يونيو القادم، ليقدم لهم باقة مميزة من أشهر أعماله التي ينتظرها جمهوره المغربي.

والجدير بالذكر أن كل من المطرب صابر الرباعي والمطربة ماجدة الرومى، يشاركان في فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن يحيي الفنان صابر الرباعي حفلًا يوم 27 يونيو، فيما تحيي النجمة ماجدة الرومى حفلها يوم 28 يونيو.