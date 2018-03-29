فعاليات بكافة مناطق المملكة.. و ” تامر حسني ” في جدة غدا

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من الفاعليات في مختلف مناطق المملكة، والتي تأتي على رأسها حفل الفنان المصري تامر حسني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة غداً الجمعة.

وتقيم الهيئة، فعالية أخرى في مدرسة أكاديمية وعد وهي انطلاق مسرحية ” عصفور حر ” في الفترة 29-31 مارس، بالإضافة إلى ” شاطئ العجائب ” التي تأتي أنشطتها في الفترة 29 مارس إلى 7 أبريل.

وفي جمعية الثقافة والفنون بجدة، تقام فعالية كوميدي كلوب – ليلة المسرح، اليوم الخميس، و ” خليك فيت ” التي تضم مجموعة من الأندية والمطاعم الصحية والعروض الترفيهية في إعمار سكوير، من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت.

وتستمر فعالية ” أكشن مانيا بارك ” في ملعب الكعكي بجدة إلى 23 يونيو القادم، وكذلك فعالية ” شاطئ السماء ” في أبحر الشمالية التي تنتهي في 31 مارس ، وفعالية ” سوق مكة ” في حديقة الحسنية بالعزيزية التي تختتم فعالياتها في 28 أبريل.

أما في الرياض، فتتواصل فعالية ” ليقو شو ” في الحكير لاند، وكذلك فعالية ” هانتد لاند ” التي تقدم عدداً من العروض الحية والألعاب والمغامرات في مطار بنبان خلال الفترة 29مارس إلى 15 أبريل.

كما تقام المسرحية النسائية ” كبّار ” في قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض غداً الجمعة، وأيضاً فعالية ” أوصاف ” في منتج الفيصلية في الفترة 29-31 مارس، وفعالية ” فنتكة ” النسائية التي تقام في مجمع نورين النسائي في الفترة 31 مارس إلى 1 أبريل.

وتستمر فعالية ” أضواء الربيع ” في فندق توقيع بالخبر في المنطقة الشرقية من 28 مارس حتى 1 أبريل، في حين تتواصل على الواجهة البحرية بالخبر فعالية ” باركنق ” إلى 31 مارس.

و ” نحن التسعينات ” تستمر في حديقة الأمير سعود بن جلوي في الفترة 28-31 مارس، و في منتزة الملك فهد لايف بارك بالدمام تقام الفعالية النسائية ” الماسة السوداء ” في الفترة 28-31 مارس.

و تقام في منتزة الملك فهد فعالية ” بوكس بارك ” المبتكرة التي تحتوي على معرض رسومات وألعاب متنوعة لمختلف الأعمار في الفترة 28 مارس إلى 3 أبريل، و ” كوميدي كلوب – ليلة الستاند أب ” في جمعية الثقافة والفنون بالدمام غداً الجمعة.