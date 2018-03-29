صورة تشويقية لـ ” مازيراتي ليفانتي GTS 2019 ” قبل معرض نيويورك

نيويورك(صدى):

ظهرت صورة تشويقية جديدة لمازيراتي ليفانتي GTS موديل 2019 قبل أن تعرض في معرض نيويورك 2018 وستأتي السيارة بمحرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين مستعار من كواتروبورتي GTS. وقد يقول البعض أن هذه الصورة التشويقية ربما للنسخة الهجينة من السيارة التي ظهرت تقارير بخصوصها من قبل ، ولكنها بالفعل نسخة GTS ويظهر ذلك من لمسات ألياف الكربون حول مداخل الهواء.

وتنافس هذه السيارة BMW X5 M ويتوقع أن تأتي بقوة 523 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر ويمكنها أن تصل الي 710 نيوتن متر عبر نظام زيادة القوة خلال التسارع. وتحمل السيارة الاسم الكودي F154 ويتصل ذلك باسم سيارة فيراري كاليفورنيا تي بمحرك V8 سعة 3.9 لتر وكذلك بنفس المحرك في موديلات بورتوفينو و488 وGTC لوسو.

وبجانب منافستها BMW X5 M فهي ستحاول منافسة بورشة كايين تيربو كذلك وهو أمر جيد بالنسبة لسيارة متعددة استخدامات بسعر كبير.