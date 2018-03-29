بالفيديو.. رجل يدرب كلبه على الأكل مثل البشر
أظهر مقطع فيديو، رجلًا يقوم بتدريب كلبه وتعليمه على الأكل بنفس الطريقة التي يتناول بها البشر طعامهم، في مشهد يعتبر دليلًا على أن الرجل مربي بارع للكلاب.
وأوضح الفيديو الرجل وهو يضع طعامًا للكلب في مكان مخصص له، وهرع الكلب إلى الأكل ليأكل كعادته، ولكن قام الرجل بتعليمه كيفية الأكل وهو مرفوع الجسد في وضعٍ كالبشر؛ حيث يعامل ذلك الشخص كلبه كأنه عضو من أعضاء أسرته.
الحربي[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 31 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يستاهل هالكلب إنه يَكُون عضو من أعضاء أسرتك🐕😂 ⬅️ لأنك كَلْب إبن ستين كَلْب ➡️
وإلا فيه واحد يدخل كَلْب 🐕 داخل بيته 🏯 أمراض ووصاخة 😷😷😷 وتلوث مابعده تلوث 😷😷😷
لكنّ لاتنسى تعلّم العضو العائلي الجديد 🐕 يحط قماش على رقبته ؛ ولا أوصيك عطه ملعقة وسكين 🍽😂
مع وافر المحبة .