إغلاق طريق (مكة – جدة) السريع لسوء الأحوال الجوية

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، اليوم الخميس، عن إغلاق طريق ” مكة – جدة ” السريع؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، التي نتج عنها كثافة عالية في الحركة المرورية.

وناشد ” 911 ” المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر، واستخدام طرق بديلة للانتقال بين العاصمة المقدسة ومدينة جدة.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد كشفت عن توقعاتها صباح اليوم، بنشاط رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة مكة المكرمة ومناطق أخرى.