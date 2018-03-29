فورد تطلق آلة بيع عملاقة للسيارات في الصين

بكين(صدى):

تعاونت فورد مع موقع علي بابا لتقديم آلة لبيع السيارات في الصين وصممت الآلة الأوتوماتيكية كجزء من تجربة “Super Test Drive” ، في منطقة بايون في الصين, وتستوعب ما يصل إلى 42 مركبة في وقت واحد. وللوصول إلى السيارة ، يستخدم العملاء هواتفهم الذكية لتحديد موعد ثم يدخلون معلوماتهم ويدفعون رسوما بسيطة ويأخذون صورة ذاتية.

وهي مثل آلة بيع المشروبات الغازية في أي متجر ولكنها أكبر من ذلك بكثير, وعندما يتعلق الأمر الحصول على مركباتهم ، يدخل المستخدمون إلى مبنى صغير ويزورون مكان يتعرف عليهم من الصورة الشخصية التي تم تقديمها لهم في وقت سابق. وبعد التأكد من أنهم مستعدون لاختبار القيادة ، تقوم آلة البيع بخفض السيارة المحددة مسبقًا إلى مكان وقوف السيارات في قاعدة الماكينة. ثم يدخل العملاء السيارة ويخرجون في اختبار تجريبي لمدة ثلاثة أيام.

وثلاثة أيام هي فترة طويلة جدا ولكن فورد تقول أنها تعطي المستهلكين فرصة ليفهموا تماماً سياراتهم، وكذلك تجربة فرصة التنقل خلال السيناريوهات النموذجية مثل التنقل من وإلى العمل. وسيتمكن المستخدمون من الاختيار من مجموعة متنوعة من المركبات المختلفة بما في ذلك مونديو ، موستانج ، إكسبلورر وتاروس.