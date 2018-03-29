القدر أقوى أو الأحلام.. لاجئ سوري يشنق نفسه بعد ضياع حلمه

دمشق(صدى):

كانت ظروف الحرب في بلاده أكبر من يحتملها رجل في مثل عمره، لذلك لجأ إلى تركيا هرباً من الموت المحتوم في سوريا.

واستقر الرجل السبعيني في منزل ابنته في محافظة شانلي أورفة، وبدأ ادخار المال حتى يذهب إلى عائلته اللاجئة في ألمانيا، إلا أن القدر دائماً أقوى من الأحلام.

وأضاع الرجل الذي يدعى خليل ويبلغ 78 عاماً من عمره، 4 آلاف يورو وألفي دولار، المبلغ الذي ادخره طوال فترة لجوءه التي امتدت لسنوات.

وعلى إثر الواقعة، دخل العجوز في حالة اكتئاب شديدة، ومن ثم أقدم على ربط وشاحه بسقف المطبخ، والانتحار شنقاً.

وتم إبلاغ أقرباءه بالواقعة وتم نقل جثمانه إلى مركز الطب الشرعي في المحافظة للتشريح.