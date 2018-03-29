” الخدمة المدنية ” تعلن موعد بدء التقديم للوظائف النسائية

فاطمة المالكي(صدى):

تقوم وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم الخميس – في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل – بإنهاء استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة ” رجال ” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، عبر منظومة ” جدارة ” .

جاء ذلك في أول إعلانات الوزارة الوظيفية، للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات الخريجات (نساء) للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) وذلك عبر نظام ” جدارة ” ، وذلك اعتبارًا من صباح الأحد القادم الموافق 15/07/1439هـ، ويستمر التقديم حتى الخميس الموافق 19/07/1439هـ.

جدير بالذكر، أن وزارة الخدمة المدنية، كانت قد دعت الخميس الماضي، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، والتي بلغ عددها 1389 وظيفة.