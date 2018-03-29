بالصور.. ” الشوقية الفرعية ” تزيل شاحنات وسط معارضة أصحابها

نايف السالم(صدى):

قال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أنه تم إزالة عدد كبير من المواقع المخالفة التي يستغلها أصحاب سيارات النقل وباعة البطحاء والخرسانة والأسمنت في الحسينية وتم ترحيل الشاحنات المخالفة وتنظيف المنطقة بالكامل.

وأضاف ” عراقي ” أن ذلك جاء بعد تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة هيئة حماية الأرصاد والبيئة والثروة المعدنية، والهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة، والضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة المرور وشركة الكهرباء.

وفي نفس الجانب، أوضح رئيس بلدية الشرقية أنه واجهت اللجنة معارضة شديدة من قبل بعض المواطنين المخالفين، مما أدى إلى إيقاف أعمال الازالة حفاظًا على سلامتهم على أن تستكمل الأعمال لاحقًا، وقد قامت اللجنة بإعداد محضر بذلك ورفعه للجهات المختصة؛ مؤكدًا أنه سيتم استئناف الجولات ولن يتم التهاون.