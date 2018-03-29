الحارثي يدشن الدليل الإحصائي السنوي للعام الدراسي الحالي

سعيد العجل(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بمقر إدارة تعليم مكة المكرمة اليوم الخميس الثاني عشر من شهر رجب الدليل الإحصائي السنوي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها للعام الدراسي 1439/1438هــ بنسخته الرابعة عشر.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ ماجد بن علي الردادي بأن البيانات والمؤشرات الإحصائية تعتبر الركيزة الأساسية في إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المستقبلية على أسس علمية معلوماتية موحدة، وفي توجيه عملية اتخاذ القرارات وصولاً إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأضاف بأن الدليل الإحصائي السنوي بنسخته الرابعة عشر يحتوي على بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وخلاصات عامة للعام الدراسي الحالي ومقارنات هامة لخمسة أعوام سابقة عن المكاتب والمدارس والفصول والمعلمون والإداريون والطلاب في قطاعي البنين والبنات، تهم متخذي القرار في وزارة التعليم والإدارة التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس والباحثين ، مضيفاً بأن العمل الذي تم تنفيذه جاء لمواكبة التطور السريع في الميدان التربوي .

وأعرب الردادي عن شكره وتقديره للمدير العام على تدشينه للدليل ولمساعديه وإلى كافة مديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس ولقسم نظام نور والمعلومات التربوية على مساندتهم في إصدار الدليل وتعاونهم المثمر ليخرج بهذه الصورة الجميلة التي تساهم في إعطاء معلومات إحصائية دقيقة لكافة مدارس مكة ، مما سينعكس أثره إيجابيا على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الميدان التربوي .

وأشار بأنه يمكن الاطلاع على الدليل الإحصائي السنوي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها للعام الدراسي 1439/1438هــ بنسخته الرابعة عشر من خلال زيارة الرابط التالي:هنا

الجدير بالذكر أن الدليل الاحصائي السنوي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي 1439/1438هــ بنسخته الرابعة عشر ، هو آخر دليل احصائي سنوي يصدر عن إدارة تقنية المعلومات بعد انتقال مهمة إصدار الدليل الإحصائي إلى إدارة التخطيط والمعلومات.