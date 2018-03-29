بالفيديو.. مريم حسين تفقد حملها وتشبه نفسها بـ ” كايلي جينر “

مليكة فؤاد(صدى):

بعد خسارتها لطفلها، نشرت الممثلة المغربية مريم حسين مقطع فيديو إعترفت فيه بإخفاء خبر حملها لمدة 6 أشهر، وذلك عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذه الخطة ذكية جداً وهي نابعة من نصائح والدتها، مشبهة نفسها بنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر التي اخفت حملها.

كما انتقدت الحقد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها قالت: ” اللي قاعد يصير في هذه الدنيا كثير جدًا الكل قاعد يطق للثاني ولا نعرف أين الصدق من الأفلام”.

وكشفت عن تحضيرها سابقا لعدّة مقاطع فيديو لها ولزوجها بهدف زيادة عدد المتابعين، حيث أنها قالت: ” لقد مررت بهذه الحالة وأنا اعترف عندما كنت متزوجة لطالما سوينا أفلام ونشرنا أشياء ما كان يجب أن تنشر”.