خوجلي وماطر في طريقهما للعودة إلى النصر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة نادي النصر تسعى للاستعانة بخدمات الدوليين السابقين محمد خوجلي، وإبراهيم ماطر لاعبي الفريق والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سابقًا، وذلك ضمن الأجهزة الفنية في النادي.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يظل إبراهيم ماطر مرشحًا لاستلام مهمة تدريب البراعم أو مساعد مدرب في أحد فرق الفئات السنية بصفته لاعب خبرة، بينما سيتم تكليف خوجلي بمهمة تدريب حراس الفئات السنية وخاصة أنه حاصل على شهادة تدريب ” C ” من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.