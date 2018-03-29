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بعد عيد ميلادها.. كندة علوش ترد على زوجها

بعد عيد ميلادها.. كندة علوش ترد على زوجها
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الممثلة السورية ” كنده علوش ” ، فرحتها الشديدة بمعايدة زوجها الممثل المصري ” عمرو يوسف ” لها بمناسبة عيد ميلادها.

حيث علقت كنده على صورتهما التي قد نشرها زوجها سابقًا عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ” شكرًا حبيبي لقد جعلت عيد ميلادي خاص جدًا و جعلت حياتي كاملة.. أحبك وشكرًا لجميع أصدقائي على أمنيات عيد ميلادي “.

والجدير بالذكر أن عمرو يوسف، سيدخل السباق الرمضاني بمسلسل ” طايع ” ، وهو من تأليف محمد دياب ويحمل توقيع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين، أبرزهم صبا مبارك، عمرو عبد الجليل وغيرهما


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