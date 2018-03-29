دوريات أوروبا تكشف عن هوية ” البطل النهائي ” قريبا

نواف السالم(صدى):

باتت دوريات أوروبا الكبرى على وشك الإعلان عن هوية البطل النهائي لكل دوري أوروبي، حيث جاء في مقدمتهم الدوري الألماني، الذي لم يظهر فيه غير بطل وحيد برز خلال الفترة الماضية، وهو ” بايرن ميونيخ ” .

أما فرنسا وإنجلترا، فيبدو أن الحسم أصبح واقعي لكلاً من ” باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ” ، لفارق النقاط مع المنافسين، فيما يعد الدوري الإيطالي والبرتغالي، هما الأكثر تنافسية حتى الآن بين ” يوفنتوس، ونابولي ” في الأول، وبين ” بورتو، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة ” في الثاني.

فيما شهد الدوري الإسباني، فارق 11 نقطة بين فريقي ” برشلونة وأتليتكو مدريد ” ، في حين توجد منافسة بعيدة لريال مدريد بفارق 15 نقطة، ولكن هناك مباريات باقية تسمح بتقليل فارق النقاط.