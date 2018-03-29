أكبر قضية هزت الحكومة السودانية.. المفقود سكر والمتهم نمل
وجه المسؤولون السودانيون أصابع الاتهام إلى عشيرة ” النمل ” في التهام 450 جوالًا للسكر من أحد المستودعات، ما أثار سخرية السودانيين.
وانتشر رسائل التندر بالقضية المثيرة للجدل في المجتمع السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، موجهين رسائل وتصريحات إلى الحكومة على لسان ” النمل “.
وأًصدر الكاتب السوداني الساخر ” الفاتح جبرا ” بيان على صفحته على ” الفيس بوك ” على لسان النمل، قائلًا ” إننا في الاتحاد العام لقبائل النمل السوداني فرعية نمل السكر ندين ونشجب مثل هذه الادعاءات الباطلة، التي روج لها المسؤولين بالمحلية المذكورة، وننفي نفيًا قاطعًا تورطنا في التهام أي كميات من سكر المواطنين “.
وكانت القضية بدأت عبر تحقيق إحدى الصحف السودانية والذي توصل إلى أن نمل السكر التهم 450 جوالًا من السكر في منطقة الدندر ” شرق “.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى في المجتمع السوداني باتهام الحيوانات والحشرات في التسبب بمشاكل مجتمعية، حيث أعادت قضية النمل للأذهان مما قالته الحكومة عند قطع الكهرباء عن ولاية سنار لـ3 أيان بقولها إن ” ضبا ” كبيرًا دخل إحدى محطات الضغط العالي ما أدى إلى انقطاع التيار عن المدينة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27935 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الحربي[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 56 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، بِسَبَب كسلكم الَّذِي تُضرب بِه الأمثال ⬅️ قَامت جيوش النّمل بإلتهام السكر 😂😂😂
أكملوا نومكم ⬅️ نومة أهل الكهف – إن شَاء اللَّه ➡️😂😂😂 في مدينةِ ⬅️كسلا ➡️ شرق العاصمة
والتي تبعُد عَن العاصمة مسافة 480 كيلو متراً😂😂😂 حتّى يلتهم جيش النّمل بقيّة طعامكم 😂😂😂
ثمّ تصحون من سباتكم ؛ فلاتجدون إلا التراب كي تلتهموه 😂😂😂 أيها الكسلاء 😂😂😂😴😴😴
مع وافر المحبة .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9139 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههههه. حتـــى ألضـــــــــب مَخَليــــــــتوه فـي حـالـــــــــــــوه .🙄🤔😡.
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ليـــــه كِـــــــــدا يازوووووول .؟. آآآآآآآآآآآآآآآي .😠.