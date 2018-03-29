بالفيديو.. ملاك الكويتية تنفي إساءتها لثنائي شهير

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة ” ملاك الكويتية ” ، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نفت من خلاله كل الأخبار المتداولة بأنها أساءت إلى ثنائي شهير في الكويت.

وقالت ملاك: ” في فيديو منتشر كاتبين عليه عنوان إنه أنا متكلمة على واحد من الكوبلزات بس مضمون الفيديو عكس عنوانه وهذا فقط لجذب المتابعين وتحقيق مشاهدات عالية “.

وأضافت: ” ويسببون خلافات بيني وبين هذا الكوبلز وللعلم أنا وايد وايد أحبهم وربي يسعدهم ويبعد عنهم كل شر وخلافهم مع الكوبلز الثاني أنا لا أدري اذا فيه بينهم خلاف واذا كان فيه ربي يصلحهم “.