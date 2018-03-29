بعد أن وهبتهم حياتها.. أبناء يسرقون أمهم وهي على فراش الموت
وهبت مسنة خليجية سنوات حياتها الثمانين لأبنائها وهي سعيدة؛ فكانت تمنحهم من حبها وروحها دون أن تمل ولا تغضب؛ منذ المهد إلى أن صاروا رجالًا كبارًا ترجو أن يكونوا لها خير عون وسند في هرمها، وتحتمي بهم ضد تقلبات الدهر.
ولكن ما فعلوه الأبناء جاء عكس ما حلمت به الأم العجوز؛ حيث أنها عندما مرضت ولم تجد لها ملجأ إلا المستشفى، لم يسأل عنها أبنائها، وتركوها هناك تنزوي في غياهب النسيان لمدة سبع سنوات، متجاهلين أن لهم أم بلغت من العمر أرذله تحتاج إلى رعايتهم واهتمامهم.
اشتد على الأم العجوز المرض في المستشفى؛ مما رقق قلب الأطباء والممرضات عليها الذين تساءلوا عن أبنائها؛ داعين الله أن يذيب صخر قلوبهم ويأتوا لزيارة والدتهم التي تهذي بأسمائهم بالليل والنهار؛ إلى أن جاء أصغر أبنائها لزيارتها وفرح الجميع في المستشفى بتلك الزيارة.
وتكررت زيارات الابن إلى والدته محاولًا كسب رضاها؛ حتى تبين أنه لم يعد لها إلا ليسرقها؛ حيث جعلها تمضي على ورقة استولى بموجبها على ممتلكاتها، وأموالها، مثلما تبين كذلك أن هذا الابن مدمن مخدرات، وسلوكه أعوج لا يعرف للانضباط والاستقامة طريقًا؛ مما تسبب في صدمة الكثيرين مؤكدًا أن: كثير من القلوب صخور ” .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3941 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله ينتقم منهم ولا يسامحهم … حسبي الله ونعم الوكيل 💔
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3073 ] نشر منذ 17 دقيقة
خلاص ريحونا وقالوا السبب
انها المخدرات ياساده اعمت البصر والبصيره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9134 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حــول ولا قــوة إلا بالله . حســـبي الله عــــلاهــم ألأنــــذال ألخســـيسين .😡😡.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3941 ] نشر منذ 8 دقائق
سحاااب يقولو الولد الصغير بس اللي مدمن السبعه الباقيين ايش عذرهم ؟!!!!
للآسف مالهم عذر كلهم .. الله ينتقم منهم 😢