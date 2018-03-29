” حساب المواطن ” يعلن رسميا موعد إيداع الدفعة الخامسة

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم.

وقال البرنامج إن إيداع الدفعة الخامسة سيتم في يوم 10 من شهر أبريل، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

وجدد البرنامج تأكيده أن شروط الأهلية في حساب المواطن تعتمد على تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.