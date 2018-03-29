زوجة زعيم كوريا الشمالية.. ماض مجهول وحاضر يشوبه الغموض

بيونج يانج(صدى):

في واحدة من المرات القليلة جداً التي تظهر فيها سيدة كوريا الشمالية الأولى وزوجة الزعيم، ظهرت ري سول جو إعلامياً بجانب زوجها خلال زيارتهما إلى الصين.

وأدى هذا الظهور المفاجئ لها إلى فتح باب واسع من التساؤلات حول تاريخها وماضيها ودورها في حياة الزعيم الكوري الشمالي، ولكن أكدت المعلومات أن اسم ” ري ” هو لقب أطلق عليها لجعل ماضيها قبل الزواج سري للغاية.

وكانت المرة الأولى لظهور زوجة الزعيم، في عام 2012 حيث أعلنت وقتها أنها زوجته دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

أما كوريا الجنوبية فقد أعلنت أن ري هي مشجعة ومغنية سابقة، ولدت بين عامي 1985 إلى 1989 في مقاطعة هامكيونج من أب أكاديمي وأم طبيبة، حيث كانت تغني في إحدى المرات ضمن فرقة ” أونهاو ” أمام كيم ووالده في عام 2010، وأعجب بها وتزوجها.

وأوضحت صحف أجنبية، أن الاسم الحقيقي لها هو ” هيونج سونج ” ، وقد أرسلت إلى جامعة كيم إيل سونج ” قبل زواجها لمدة 6 أشهر لتصبح فيما بعد زوجة الزعيم.