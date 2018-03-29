بالفيديو.. لص يتبارك بالصلاة قبل السرقة

نيويورك(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة بإحدة متاجر الملابس في أمريكا، لصًا رفع قبعته ليؤدي صلاته ” المسيحية ” ، قبل توجهه للسطو على المتجر وسرقته.

حيث أوضح مقطع الفيديو التي سجلته الكاميرا، قيام اللص برفع قبعته لأداء صلاته، وبعد ذلك يضع القبعة على رأسه، ويأخذ قطعة حجر كبيرة ليقوم بإلقائها على واجهة متجر الملابس الزجاجية، وهو متجر مخصص للملابس الإيطالية، يقع في منطقة بروكلين، بمدينة نيويورك.

ويكرر اللص خلال الفيديو هذه العملية، ليدخل بعدها من خلال إحدى الفتحات إلى المتجر، ويسرق منه قطع الملابس، ثم يتوجه إلى الخارج بعد انتهاء مهمته.

يشار إلى أن اللص تمكن من الاستيلاء على 18 قطعة ملابس من المتجر، ولا تزال الشرطة تبحث عنه، وذلك وفقًا لما ذكره ممثلين عن المتجر.