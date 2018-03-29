” الانضباط والأخلاق ” توقف 8 لاعبين وتغرمهم مبالغ مالية

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، 9 قرارات بحق اللاعبين والأندية، حيث قرَّرت إيقاف لاعب نادي نجران مفتاح آل حمسل 4 مباريات رسمية.

كما قرَّرت إيقاف المباراة التلقائي، ودفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال، لتلفظه بعد نهاية مباراة فريقه أمام نادي هجر على حكم المباراة بألفاظ بذيئة.

وقرَّرت اللجنة خسارة فريق النخيل لنتيجة مباراته أمام فريق الباطن ضمن مسابقة أبطال المناطق لدرجة الناشئين ” الفئة الأولى ” ، وإلزامه بدفع غرامة 10,000 ريال لعدم نظامية إشراكه للاعب سلطان البيشي.

وأوقفت لاعب فريق النخيل نواف مبارك عبدالحميد مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة 5,000 ريال؛ لقيامه بالاعتداء على لاعب فريق الباطن حسب تقرير حكم المباراة، ضمن مسابقة أبطال المناطق لدرجة الناشئين.

وكذلك أوقفت لاعب نادي الوطني عادل مصطفى مباراتين رسمية بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال، نظير قيامه بضرب لاعب نادي النجوم على الوجه دون الكرة.

وأصدرت قرار بإيقاف لاعب نادي ضمك مهند النجعي مباراتين رسمية بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، نظير قيامه بضرب لاعب نادي المجزل على الوجه دون الكرة.

وقرَّرت إيقاف لاعب نادي عكاظ محمد عبدالله العمري 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 2,000 ريال، لتلفظه على حكم المباراة بعبارات بذيئة ومهينة، أمام الأنصار ضمن تصفيات أبطال المناطق لدرجة الشباب.

وأوقفت لاعب نادي عكاظ فيصل عويض الجعيد ستة أشهر، وألزمته بدفع غرامة 15,000 ريال، لاعتداءه على حكم المباراة، أمام الأنصار ضمن تصفيات أبطال المناطق لدرجة الشباب.

كما أوقفت لاعب نادي عكاظ سلمان عبدالله الزهراني 4 مباريات، وألزمته بدفع غرامة 10,000 ريال، لتلفظه على حكم المباراة بعبارات بذيئة ومهينة، أمام الأنصار ضمن تصفيات أبطال المناطق لدرجة الشباب.

وأخيراً، أوقفت لاعب نادي عكاظ بشار خالد الذرحاني ستة أشهر، وألزمته بدفع غرامة 15,000 ريال، لاعتداءه على حكم المباراة، أمام الأنصار ضمن تصفيات أبطال المناطق لدرجة الشباب.