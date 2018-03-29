بالصور.. وصول ” جينيسيس G70 ” موديل 2019 رسميا إلى نيويورك

نيويورك(صدى):

أطلقت جينيسيس رسمياً سيدان الأداء G70 موديل 2019 في الولايات المتحدة.

لجعلها أكثر تنافسية مع بي إم دبليو الفئة الثالثة وأودي A4، جينيسيس اختبرت G70 في بيئات هي الأكثر تحديا حول العالم بينها وادي الموت في السويد وحلبة نوربورجرينج.

في الولايات المتحدة، سيتاح للعملاء الاختيار بين مولدين للطاقة: تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 252 حصان، تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 365 حصان ونظام دفع خلفي قياسي، في حين أن الدفع الرباعي اختياري.

أي من المحركين يتاح بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات مع إتاحة جير يدوي من 6 سرعات يمكن الحصول عليه حصرا بنسخة تيربو 2 لتر، كما سيتم توفير 5 أنماط قيادة تهيء أنظمة السيارة للطرق المختلفة.

على ناحية أنظمة السلامة في G70، سيتاح مساعد تفادي الاصطدامات مع الكشف عن المشاة، تنبيه البقعة العمياء، مساعد البقاء في الحارة، تنبيه ما قبل الاصطدام، تنبيه تشتت السائق.

هذا وستتاح جينيسيس G70 2019 في الأسواق العالمية نهاية العام الجاري، وستتوفر لها 8 ألوان للخارجية: أسود، أبيض، رمادي، فضي، أزرق غامق، أزرق فاتح، أحمر، ثلجي.