فتاة تشارك عصابة سرقة محل خطيبها وتكبده خسارة كبيرة

الجزائر(صدى):

شاركت فتاة جزائرية عصابة من 4 أشخاص في سرقة محل مجوهرات خاص بخطيبها، واستولت على كيلوجرامين من الذهب ومبلغ 20 مليون سنتيم.

وأوضحت وسائل إعلام في تفاصيل الحادثة أن الفتاة 26 عاما لعبت دورا هاما في تنفيذ العملية، حيث قدمت لأفراد العصابة نسخة مقلدة من المفاتيح.

وأضافت أن المتهمة استدرجت خطيبها الضحية صاحب 40 سنة إلى منزلها مستغلة غياب أهلها، حيث قامت بأخذ مفاتيحه خلسة وسلمتها لابن عمها، ليقوم الأخير باستنساخ مفتاح المحل، والتسلل مع شريكه في العملية للمحل وقاما بالاستيلاء على كمية مهمة من المجوهرات.

وعليه وجهت الشرطة أصابع الاتهام لخطيبته التي حاولت الإنكار في بداية الأمر، إلا أنها انهارت أمام المحققين، واعترفت بتفاصيل الجريمة وكشفت أنها شاركت في العملية بعد أن هددها ابن عمها بفضح أمر تردد خطيبها على منزلها في غياب أهلها.