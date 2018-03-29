وظائف شاغرة لحديثي التخرج بالاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 28 مارس 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة هي:

– خريجو الهندسة الميكانيكية.

– خريجو إدارة سلسلة التوريد.

– خريجو الهندسة المدنية.

– خريجو الهندسة المعمارية.

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .