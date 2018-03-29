كارول سماحة لزوجها.. ” أنت أطيب رجل على وجه الأرض “

نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” ، عن حبها الشديد لزوجها رجل الأعمال المصري ” وليد مصطفي ” في لفتة منها في غاية الرومانسية.

وذلك عن طريق نشرها لصورة جديدة لها برفقته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، وعلّقت سماحة على الصورة قائلة: ” مع أطيب رجل في العالم “.

والجدير بالذكر أن فيلمها الجديد ” بالصدفة ” ، من المقرر عرضه في أواخر عام 2018، ويأتي هذا التأخر بسبب انشغال مخرج الفيلم باسم كريستو، في الفترة الأخيرة بتنفيذ عدد من البرامج التلفزيونية خارج لبنان، مما أبطأ عملية المونتاج.

و فيلم ” بالصدفة ” ، من بطولة كارول سماحة ويتضمن العديد من الأغنيات التي ستطرح قبل عرض الفيلم بأيام قليلة