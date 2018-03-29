ليوناردو يؤكد أن النصر يستطيع حصد البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

قال ليوناردو بيريرا محترف نادي النصر، أن النادي قادر على حصد لقب دوري أبطال آسيا؛ لافتًا إلى إنه قام بالحصول على البطولة برفقة تشونبوك الكوري عام 2016.

وأوضح ” بيريرا ” قائلًا: ” في الحقيقة ليس أمرًا صعبًا أن تنال لقب آسيا، عندما تصل إلى النهائي عليك أن تلعب مباراتين، يعني 180 دقيقة تلعب على أرضك وخارج ميدانك، يدربوننا ويتم تحضيرنا على أن نفوز على أرضنا على الأقل. ”

وعلى جانب آخر، أكد محترف النصر أن علاقته جيدة مع اللاعبين في الفريق، مضيفًا: ” علاقتي جيدة مع اللاعبين سواء العرب أم الأجانب، وأكثر شخص مقرب مني هو برونو، هناك انسجام كبير فيما بيننا، وعندما جئت إلى هنا استقبلني في منزله حتى تمكنت من تجهيز منزلي والانتقال إليه. ”