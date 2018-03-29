طرق بسيطة لعلاج مشاكل احتكاك الفخذين وإخفاء آثارها

أماني الغامدي(صدى):

تعدّ مشكلة احتكاك الفخذين من المشاكل الشائعة جدًا، لا سيما في فصل الصيف، وتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، والتعرّق الزائد.

وتعاني منها الكثيرات عند المشي، أو غيره من أنواع الحركة، وتتولّد نتيجة الاحتكاك المستمرّ للفخذين، ما يجعل الجلد في حالة تهيّج مستمرّ.

كما تؤدّي إلى الاحمرار، والطفح الجلدي، وبالتالي تسعى كل سيدة تعاني من هذه المشكلة إلى حلّها، والتخلّص منها نهائيًا.

وفيما يلي بعض الحلول الجذرية، للتخلّص من احتكاك الفخذين المزعج، وما ينتج عنه من مشاكل مؤرقة وهي:

-استخدام المواد المهدئة، سواء الزيوت الملطّفة، أو الفازلين، لتفادي حدوث هذه المشكلة بالأساس.

-ارتداء الملابس المناسبة والابتعاد عن ارتداء التنانير أو الفساتين.

– استخدام العلاج الليلي: يساعدكِ الفازلين الجيل على التخلّص من الاحمرار والتهيّج، فهو يغطّي منطقة الفخذين بطبقة عازلة تحميها من الاحتكاك أثناء النوم.