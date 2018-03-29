طرق بسيطة لعلاج مشاكل احتكاك الفخذين وإخفاء آثارها
تعدّ مشكلة احتكاك الفخذين من المشاكل الشائعة جدًا، لا سيما في فصل الصيف، وتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، والتعرّق الزائد.
وتعاني منها الكثيرات عند المشي، أو غيره من أنواع الحركة، وتتولّد نتيجة الاحتكاك المستمرّ للفخذين، ما يجعل الجلد في حالة تهيّج مستمرّ.
كما تؤدّي إلى الاحمرار، والطفح الجلدي، وبالتالي تسعى كل سيدة تعاني من هذه المشكلة إلى حلّها، والتخلّص منها نهائيًا.
وفيما يلي بعض الحلول الجذرية، للتخلّص من احتكاك الفخذين المزعج، وما ينتج عنه من مشاكل مؤرقة وهي:
-استخدام المواد المهدئة، سواء الزيوت الملطّفة، أو الفازلين، لتفادي حدوث هذه المشكلة بالأساس.
-ارتداء الملابس المناسبة والابتعاد عن ارتداء التنانير أو الفساتين.
– استخدام العلاج الليلي: يساعدكِ الفازلين الجيل على التخلّص من الاحمرار والتهيّج، فهو يغطّي منطقة الفخذين بطبقة عازلة تحميها من الاحتكاك أثناء النوم.
qlq[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 13 دقيقة
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الحمد لله والشكر بعضهم من الركبه الاحتكاك
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 10 دقائق
زيادة الوزن اكبر مشكله تسبب احتكاك الفخذين وخصوصا عند المشي الطويل او عند أداء العمره-ومما يساعد في عدم احتكاك الفخذين البروز بين الفخذين فكلما كان البروز اكبر فكلما منع الاحتكاك لتباعد الفخذين عن بعض والعكس صحيح-وبعض الكريمات تسبب الحساسيه مما يجعلها تنسحب على أماكن أخرى لذا يجب الحذر منها خاصه الأنواع المقلده منها-