أزمة السعيد مستمرة.. اللاعب يواصل العند والبدري: سيدفع غرامات

ماجد محمد(صدى):

تستمر أزمة لاعب النادي الأهلي المصري عبدالله السعيد، مع إدارة ناديه في تصاعد مستمر، بعد توقيع اللاعب على عقود رسمية لنادي الزمالك قبل تمديد عقده مع الأهلي.

وأوضحت مصادر داخل النادي، أن اللاعب أبلغ الجهاز الفني للأهلي بعدم رغبته في خوض تدريبات مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي؛ تجنباً للاحتكاك مع الجماهير وأعضاء النادي.

كما أخبر ” السعيد ” إدارة الأهلي بأنه سيبقى خارج مصر في لندن وباريس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب القادم، إلا أن حسام البدري المدير النفي للأهلي رفض طلب عبدالله السعيد.

وأكد ” البدري ” أن اللاعب يتعرَّض إلى شبح الخصومات اليومية حالة استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة، وفقاً للائحة، مشيراً إلى ضرورة العودة والانتظام في التدريبات.

وحصل ” السعيد ” على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية عقب انتهاء معسكر المنتخب في سويسرا، إلا أنه مطالب أن يعود إلى التدريبات عقب انتهاء الإجازة الذي حصل عليها وإلا ستعرض إلا غرامة مالية.