المملكة تمنع دخول سيارات جديدة من بعض الطرازات

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن منع دخول السيارات الجديدة من بعض الطرازات مؤقتًا إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 07/ 1439هـ الموافق 01/ 04/ 2018م، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والاستثمار، وكذلك الجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وترجع الأسباب في ذلك، إلى عدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة، والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود.

ومن جانبها، دعت هيئة المواصفات المستهلكين للإطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .

كما لفتت الهيئة، إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك، فضلًا عن المضيّ قدمًا في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وأوضحت الهيئة، أن المنع خاص بدخول تلك الطرازات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، ولا يشمل الطرازات الموجودة في الأسواق، والتي تم استيرادها قبل البدء بالتطبيق، طالما دخلت للأسواق قبل التاريخ المحدد في 15/ 7/ 1439هـ.

جاء هذا المنع، في ظل جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي يُعد واحدًا من البرامج الحكومية الفاعلة الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة، تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.