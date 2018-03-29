قبل زفافها بشهر.. ميجان ماركل تتعرض لعملية خطف

لندن(صدى):

تعرضت الفنانة المعتزلة ” ميجان ميركل ” ، خطيبة الأمير هاري للخطف، وذلك في عملية يخضع لها كل أفراد العائلة الملكية البريطانية، مع مجموعة من القوات البريطانية الخاصة على مدى يومين، بهدف تعلّم كيفية التصرف في الظروف الطارئة والحالات الإستثنائية

فقد إستخدمت ميجان أثناء عملية الخطف الذخيرة الحية، وذلك لتدريبها على تحديد صوت الرصاص الحقيقي، كما تلقت تدريباً على كيفية إنشاء علاقة مع خاطفيها للحفاظ على حياتها، وكيفية ترك مؤشرات بقائها على الحياة لمنقذيها في حال هروبها.

مع العلم أن جميع أفراد العائلة الملكية البريطانية، يخضعون لهذا التدريب بإستثناء الملكة، وكانت كيت ميدلتون قد تلقّت التدريب ذاته بعد زواجها بالأمير ويليام عام 2011.

في حين أن الأميرة الراحلة ديانا خضعت لهذا التدريب قبل زواجها بالأمير تشارلز عام 1981، تماماً كميجان، بسبب التهديدات الأمنية التي كانت قائمة وقتها.

والجدير بالذكر أنه تم وضع مجموعة من جنود قوات النخبة البريطانية الأكثر كفاءة، لحماية ميجان والأمير هاري على مدار اليوم، حتى يوم زفافهما المرتقب في شهر مايو المقبل، وذلك تحسباً لأي نوع تهديد لأمنهما وسلامتهما.