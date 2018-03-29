رئيس فوتسي عن إدارج ” تداول ” بالمؤشر: أكبر حدث في الأسواق

علي القحطاني(صدى):

علق مارك ميكبيس الرئيس التنفيذي لمؤشر فوتسي راسل، صباح اليوم الخميس، على انضمام السوق المالية السعودية ” تداول ” إلى مصارف الأسهم الدولية للأسواق الناشئة.

وأكد ” ميكبيس ” أن دخول المملكة إلى مصارف الأسهم الدولية يعد علامة بارزة ضمن خطتها لتنويع اقتصادها بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن المملكة ينطبق عليها الآن المعايير الدولية.

وأوضح أن مؤشر فوتسي راسل سيبدأ بضم الأسهم السعودية في مارس 2019، وينتهي إداراجها بحلول ديسمبر 2019، وبمجرد اكتمال العملية ستكون المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط بما يعادل 5 مليارات ونصف.

كما أشار إلى أن إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ عام 2001، ومن التطورات المهمة للمستثمرين العالميين، وسيكون بمثابة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

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