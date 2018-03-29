بعد 55 دقيقة أطباء في مستشفى أملج ينجحون في إعادة النبض لشاب توقف قلبه

محمود البلوي(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى أملج في إنقاذ حياة شاب توقف قلبه مرتين وأوضحت صحة تبوك أن الشاب تعرض لجلطة قلبية وفور وصول الحالة إلى قسم طوارئ مستشفى أملج تم إجراء إنعاش قلبي رئوي له أستمر لأكثر من 55 دقيقة حتى نجح بفضل الله الفريق الطبي في إعادة النبض مرة أخرى , وبعد نقله إلى قسم العناية عاود القلب التوقف مرة أخرى وتم إجراء أنعاش قلبي للشاب أستمر قرابة عشر دقائق ليعود النبض مجدداً مع خلل شديد في الوظائف الحيوية الكبد والكلى وفقدان مستوى الوعي وقام الفريق الطبي بإجراء جلسات غسيل كلوي أكثر من مره لتنشيط الكلى ، وبعد إستقرار حالة الشاب الصحية تم تحويلة إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية , لتستقر بعدها حالته الصحية ولله الحمد .

من جانب آخر يواصل مركز إتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم920018090 حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الإستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الإستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ويُعد مركز الإتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها (إستقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، وإستقبال الإستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

تجدر الإشارة أنه يتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة) كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.