استعادة الأمجاد العثمانية.. تركيا تبدأ في التنفيذ وقطر جزء من الخطة

عبدالسلام القزيز(صدى):

بدأت النزعات التوسعية العثمانية التي يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتجه نحو التنفيذ الفعلي لها، فهناك مثلث شر هم : ” الدوحة، أنقرة، طهران ” يستهدف تمزيق الوطن العربي وتغيير ديموجرافيته.

وتسعى تركيا دائبة نحو أهدافها وأطماعها الاستعمارية خاصة في سوريا والعراق التي تعتبرهما ضمن مشروع الميثاق الملي الذي تكون فيه نصف أراضي الدولتين من أملاك ” السلطنة ” .

وفي هذا السياق، احتلت عفرين ون قبلها مثلث طرابلس إعزاز الباب، قم تهدد حالياً بالاتجاه صوب شرق الفرات انتهاء بحدود إيران.

كما نجحت تركيا في استغلال قطر للسيطرة على جزيرة ” سواكن ” السودانية، بعد دخول الأخيرة على الخط وأعلنت اعتزامها استثمار نحو 4 مليارات دولار في تطوير ميناء الجزيرة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وتستمد الطموحات التركية شرعيتها من الوهم القطري الذي تمثل لدى حمد الأب ويستمر من خلال تميم الابن، بتسخير تنظيم الإخوان في بث سمومه عن طريق شيوخ يعلنون في كل مكان ضرورة الرجوع إلى الخلافة الإسلامية.

ويرى الخبراء أن ميناء سواكن في البحر الأحمر، وقواعد تركيا بقطر في الخليج، وقواعدها بالصومال في القرن الأفريقي ووجودها بشمال سوريا والعرا ، جزء من تنفيذ خطة سيطرة الإسلام السياسي المستثمر تركيا.

ويساعد المال القطري في الاستيلاء على مقدرات المنطقة عبر زعزعة الاستقرار، ومن ثم استثمار ما ينتج عنه من صراعات لصالح المشروع الإخواني بقيادة تركية قطرية.