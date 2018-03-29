كره الأتراك لـ ” الأكراد ” يصل إلى المساجد

أنقرة(صدى):

يبدو أن الكره الذي تحمله السلطات التركية تجاه الأكراد، قد وصل إلى المساجد، بعد أن أعلنت هيئة الأوقاف التركية تغيير اسم ” مسجد الأكراد ” إلى ” مسجد الأتراك ” في مدينة كيليس.

ورغم أن السجلات التاريخية تشير إلى أن اسم المسجد الرسمي والتاريخي هو ” جامع الأكراد ” ، إلا أن السلطات التركية اتخذت هذه القرار ضاربة بعرض الحائط تاريخ بناء المسجد الذي يعود إلى القرن الـ17 الميلادي، و شيده الكردي حسين آغا.

وفي البداية، أضافت السلطات التركي لوحة تسميه ” جامع الأتراك ” فوق لوحة اسمه الأصلي، وبعد ذلك أزالت اللوحة الأصلية نهائياً وتركت اللوحة الجديدة.

يذكر أن الجيش التركي، كان قد شنَّ هجوماً عسكريًا في يناير في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هاتاي.