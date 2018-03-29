بالفيديو.. مبنى ضخم يختفي في 10 ثوان

بكين(صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظات مروعة لتدمير بناية مكونة من 15 طابق جنوبي الصين، أمس الأربعاء، حيث أظهر الفيديو انهيار المبنى الضخم، في مدة زمنية لم تتجاوز 10 ثوانِ.

جاء ذلك بعد أن لغم عمال صينيون المبنى الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون قدم مربع بالديناميت، وهو مركز للمعارض، الأمر الذي أسفر عن انهياره في لحظات، حيث اختفى بسرعة مذهلة، وسط موجة هائلة من الدخان.

يشار إلى أن المبنى يبلغ من العمر 20 عامًا، وطوله 45 مترًا، وكان المبنى يضم معرضًا ومركزًا بارزًا للمؤتمرات، حيث تم بناؤه من قبل حكومة ” تشنجدو ” الشعبية، واستضاف أكثر من 620 فعالية، من بينها معارض وطنية ودولية.

وكانت شرطة منطقة ” تشنجدو ” ، قد أطلقت تحذيرًا على منصبة ” ويبو ” للتواصل الاجتماعي، لتنبيه السكان من عدم الاقتراب من تلك المنطقة، في صباح يوم 27 مارس الجاري، والذي وقع الحادث خلاله.