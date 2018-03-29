انطلاق فعالية تجمع الدفع الرباعي التطوعي بالحجرة

حامد العمري (صدى):

تحت إشراف ومتابعة محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أنهت اللجنة المنظمة لفعالية التجمع التطوعي الأول لفرق الدفع الرباعي بمحافظة الحجرة ،كافة الاستعدادات لإستقبال جميع الفرق المشاركة في الفعالية التي تعتبر الاكبر والأولى من نوعها على مستوى المملكة ، والتي سبق وأن تم تدشينها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور: حسام بن سعود أمير منطقة الباحة وسوف يكون وصول جميع الفرق المشاركة الى محافظة الحجرة مساء اليوم الخميس ومن المتوقع مشاركة اكثر من 18 فريق و181 سيارة واكثر من 250 مشارك ومهتم بهذه الرياضة من انحاء المملكة والخليج العربي وتبدأ الانطلاقة بإذن الله تعالى صباح غداً الجمعه .

وتستمر لمده يومين يتخللها العديد من البرامج المتنوعة مثل مشاركة أيتام المحافظة وزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة بالإضافة الى المسيره والعروض الترفيهية .

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات المهرجان الشتوي وبرعايه رسمية من شركة عطاء القابضة وعدد من الداعمين وتحضى بتغطيه إعلامية كغيرها من الفعاليات.