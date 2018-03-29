بالفيديو.. علا الفارس تكشف حقيقة مغادرتها لـ mbc

نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” ، عن أزمة خروجها من مجموعة قنوات Mbc.، وذلك من خلال حوار تلفزيوني أجرته عبر شاشة ” فرانس 24 “.

حيث صرحت علا أنها هي من قررت بمحض رادتها الابتعاد لفترة، ولم يتوجه لها أي قرار من ادارة ال mbc، ولكن الوضع العام وما حصل معها جعلها تفضّل الابتعاد حاليًا، مؤكدةً أن أكثر ما أغضبها هو هجوم زملاء كانوا يعملون معها، وتحديدًا زميل لها وصفها بـ ” الكلبة “.

وبعد هذا الوصف، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وجميع وسائل الإعلام بهذا الخبر.

وكانت الفارس قد اتّهمت أيضًا بإجراء عمليات تجميل، فأتى الرد منها: ” شر البلية ما يضحك، المواقع تبحث عن زيادة المتابعين فتلجأ إلى مثل تلك الأخبار “.

وأضافت: ” أقسم بالله ذمة الصحافة هذه الأيام عجيبة غريبة خلصت المواضيع وأخبار العالم وكل يوم خبر وتأليف. مؤسف الانحدار “.