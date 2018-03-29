” الراجحي للإنسانية ” تنضم إلى قائمة رعاة الهلال

ماجد محمد(صدى):

انضمت شركة ” الراجحي الإنسانية ” إلى قائمة رعاة نادي الهلال عبر نافذة إدارة المسؤولية الاجتماعية للنادي، ليشكل العقد الجديد الرقم 13 بين عقود الرعاية المرتبطة بالنادي.

وأوضحت مصادر داخل النادي، أن إدارة الهلال أنهت اتفاقًا مع الشركة والتي ستتولى بموجبه تمويل أنشطة المسئولية الاجتماعية، وأعدت ميزانية كبيرة خاصة بهذا الشأن.

كما أضافت أن العقد تبلغ مدته عامًا واحدًا قابل للتجديد، ويتحصل بموجبه الهلال على نحو 4 ملايين ريال، ولا يشتمل العقد على الإعلان عن قمصان الفرق الكروية في النادي.