بشرة سارة لحديثي التخرج من ” بترو رابغ “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، عن برنامج حديثي التخرج للجامعيين ” University Fresh Graduate Program ” لحملة البكالوريوس أو الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن شروط التقدم تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحديث التخرج من الجامعة، وكحد أقصى سنة واحدة من الخبرة في تخصصات : الموارد البشرية وهندسة السلامة وكيمياء البوليمرات.

كما تضمنت الشروط: أن يكون ذو خبرة في: الصحة المهنية : ” الطب، الهندسة الميكانيكية، قانون، هندسة الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، الاتصالات، الشبكات، هندسة الأدوات، وكذلك الهندسة الصناعية: النظام، هندسة الوقاية من الحريق.

ويمكن للراغبين في التقدم أو معرفة تفاصيل أكثر زيارة الرابط هنا