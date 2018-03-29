دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لحماتها جدة حلا الترك

نورة الشهري(صدى):

أشعلت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” ، الخلاف مجدداً مع حماتها، والدة المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا الترك.

حيث نشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لابنتها غزل، قائلة عليها : يا صباح الجمال يا صباح الكياتة والبراءة وكل شي جمممميل يختي عليها زوزو حبيبة ماما لي حتى المريضة لي يكرها ويكره امها قام يتملق عليها غصب ويمثل دور انه يحبها من كثر ما تتاكل من جمالها يا ربي تحميها لي واشوفها شي كبير في المستقبل يبيض الوجه ويفتخر فيه الواحد من جد لانه في الآونة الاخيرة صرنا نشوف أشياء تضحك و تفشل الصراحة بنت دنيا بطمة غي”.

وأردفت في كلام واضح عن حماتها: ” الله يحفظ لها جدتها ليلى اطسي لي محترمة سنها ونور وجهها اكبر دليل على طيبتها ورغم كل الظلم لي صار فيني مع ناقصي العقل والدين والتربية عمرها قالت كلمة عيب رغم انها أولى وبنتها مشهورة لكن بنت أصل كانت صامتة لانه فعلا جواب المتخلفين الصمت ،فرق شاسع بين الشبعان والنكرة لي توه عرّف عن نفسه بالسوشل ميديا حتى ولو بأبشع الطرق ولانها مش محتاجة او ناقصنا شهره ويحفظ لها عيلتها لي ما تحبها عشان المصالح وتمثيل السوشل ميديا ترى غزل صار عمرها تسع شهور صباح الخير أين أنتم قبل تو النااااس ههه حاولو تعيشون حياتكم بعيدا عن دنيا بطمة وبنتها والعمر قريب يخل”.

وقد اعتبر البعض أن بطمة قصدت حماتها، خصوصًا أن الأخيرة تبرّأت في موقف لها من ابنها، بسبب زواجه من بطمة.