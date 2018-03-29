” تعليم القنفذة ” تكشف حقيقة سقوط طالب من الطابق الثاني

نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لإدارة تعليم القنفذة، الدكتور هادي الخالدي، ما تم تداوله حول سقوط طالب من الدور الثاني في مدرسة النهضة بعاجة الابتدائية.

وأشار ” الخالدي ” إلى أن الطالب كان يقوم بالتزحلق على ” الدرابزين ” بالمدرسة أثناء فسحة الإفطار فسقط؛ مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض في رأسه وجسده.

وأضاف الدكتور هادي الخالدي أنه تم نقله إلى مستشفى القنفذة العام، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه غادر المستشفى عقب استقرار حالته والاطمئنان عليه.