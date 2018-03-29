أشبه بتمرين المدرسة الصباحي.. صور من داخل معسكرات الجيش القطري تثير السخرية

فهد السالم(صدى):

في الوقت الذي تنتفض فيه قوات من 23 دولة شقيقة وصديقة للمشاركة في تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” ، الذي تنفذه وزارة الدفاع السعودية، عمدت الدويلة قطر إلى تنفيذ تمرين مضحك أشبه بالتمرين الصباحي في مدارس المملكة تحت عنوان (كلنا تميم) ٢٠١٨.

وتظهر الصور الذي نشرتها وزارة الدفاع القطرية حجم القوات القطرية المشاركة في التمرين، والتي يبدوا أنها عمالة وافدة تم تأجيرها لالتقاط الصورة الفوتوغرافية للإعلام، في الوقت الذي تتواجد فيه دبابة وعدد من أكياس الرمل بشكل مضحك طريف يحدث في فرضيات المدارس.

وزعمت وزارة الدويلة أن التمرين هدفه تفعيل منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العملية وتدريب ضباط الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وتفعيل منظومة الدفاع الجوي.

الجدير بالذكر أن تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” ، الذي انطلق الأسبوع الماضي تشارك فيه قوات عسكرية من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ، وينقسم تمرين مركز القيادة إلى مرحلتين، الأولى تستمر لمدة يومين, وتقتصر على قيادات قوات “درع الخليج المشترك 1″، من جميع القطاعات البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، والقوات الخاصة،.

ويتم يتم استخدام المشبهات، وتدريب القيادات على إدارة العمليات العسكرية، في بيئة عمليات نظامية وغير نظامية، ويتم فيه اختبار وسائل القيادة والسيطرة والقيادة، في حين تشتمل المرحلة الثانية من تمرين القيادة التي تستمر لمدة خمسة أيام على استخدام الذخيرة الحية، بمشاركة جميع قوات الدول المشاركة في التمرين من كل القطاعات.

وتستهدف هذه المرحلة من التمرين مواجهة التحديات والتهديدات ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة، في الوقت نفسه يتواصل تنفيذ واحدة من أضخم خطط التحرك العسكري على مستوى العالم، التي تتمثل في تحرك القوات المشاركة في تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” من لحظة الوصول الأولى إلى التمركز في أرض ميدان التدريب.