مشاكل شائعة يواجهها معظم الأزواج

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، ما من زيجة خالية من المشاكل، وهذا أمر طبيعي، فكل زوجين يختلفان عن غيرهما، ومع ذلك تتشابه معظم المشاكل الزوجية. لكن هناك بعض المشاكل التي تعدّ، أساسية ويواجهها معظم الأزواج.

القيم والمبادئ

ننسى في كثير من الأحيان، أنّ الشريك له مبادئه ومعتقداته الخاصة، وعدم احترام ذلك يؤدي إلى وقوع بعض المشاكل بين الشريكين. لذلك، حاولي فهم شريكك ومعتقداته، وحاولي أيضًا تجنّب فعل أي شيء يجرح مشاعره.

الأمان

الشعور بالأمان بشأن مستقبلكِ مع شريك حياتكِ، يعدّ جزءًا أساسيًا في الزواج، كونه يساعد على بناء الثقة بينكما، والتي تعدّ أساسية لتستكملا حياتكما معًا.

الإخلاص

أشارت الدراسات إلى أنّ معدلات الطلاق أصبحت مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، وكثير ما تنتهي الزيجات بسبب وجود شريك غير مخلص، وينتهي بها المطاف بالطلاق. ينسى الكثيرون أنّ الالتزام والإخلاص عنصران مهمان وأساسيان في العلاقة، لذلك، عليكِ الاهتمام بشريكك والإخلاص إليه بكل قلبكِ.

الاحترام

الاحترام شيء يكتسب ولا يُطلب، ويعدّ العنصر الأهم في الزواج، فكل فرد يستحق الاحترام من الشريك.