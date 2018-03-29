صحة تبوك تحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد التاسع لتعزيز صحة الفم والأسنان

محمود البلوي(صدى):

دشنت صحة تبوك مساء امس ممثلة بإدارة طب الاسنان فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد التاسع لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار ” الأسنان صحة وجمال ” في مجمع المكان مول التحاري و يستمر لمدة خمسة أيام وذلك بحضور مساعد المدير العام للموارد البشرية خالد دعسان الركابي ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير المهندس سعد مشحن البلوي ومدير ادارة طب الاسنان بصحة تبوك زايد هليل البلوي وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض المسرحية التوعوية للأطفال.

كما تم تجهيز عيادة أسنان محمولة مع فريق طبي لفحص أسنان الأطفال وتطبيق مادة الفلورايد الوقائية على اسنانهم وتعليمهم الطريقة المباشرة لتنظيف اسنانهم بالفرشاة وخيط الأسنان وتطبيق مادة سادة للحفر والشقوق على أسنان البعض منهم وتوزيع معاجين وفرش الأسنان .

وأوضح مدير طب الاسنان زايد هليل البلوي أن فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والاسنان ستشتمل زيارة المدارس والأسواق مؤكداً أن تلك الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع سيكون لها دور فعال في رفع مستوى الوعي الصحي لدى افراد المجتمع بأهمية الوقاية من مشاكل الأسنان وأمراض اللثة.