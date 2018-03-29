لص يقتحم ” غرفة الدرس ” و يسرق معلمة أمام تلاميذها

تونس(صدى):

شهدت إحدى المدارس الابتدائية في تونس، حادث تعرض معلمة لسرقة أمام تلاميذها في غرفة الدرس، حيث قام لص مجهول باقتحام المكان، والاستيلاء على مجوهراتها تحت التهديد.

وكشفت مصادر، أن السارق كان في حالة سكر، واستغل عدم غلق باب المدرسة، ليقتحم غرفة الدراسة، الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع والذعر بين صفوف الأطفال ومربيتهم، التي سارعت بإبلاغ السلطات.

جدير بالذكر، أن المعلمون بالمدرسة التي وقعت بها الحادثة، نفذوا وقفة أمام المندوبية الجهوية للتربية في تونس، احتجاجًا على الحادث الذي لم يتكرر من قبل.