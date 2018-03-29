” العمل ” : رفع قضايا ضد مدارس أهلية بالرياض ومكة

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” يلاحق قانونيًا مدارس أهلية لم تلتزم بالعقود بينها وبين الصندوق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن بعض المدارس قامت بتخفيض رواتب معلميها بعد انتهاء فترة الدعم، لافتًا إلى أنه تم رفع قضايا ضد مدارس في الرياض ومكة لاسترداد جميع ما قدم لها من دعم لواتب المعلمين.

وكان ” هدف ” يقدم دعمًا ماليًا للمدارس الأهلية التي توظف معلمين سعوديين برواتب لا تقل عن 5600 ريال شهريًا، وقف عقد ملزم باستمرار صرف الراتب كما هو حتى بعد انتهاء فترة الدعم.