إجازة رمضانية لـ لاعبي الأخضر تقطع معسكرهم التحضيري للمونديال

نواف السالم(صدى):

يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام منتخبي الجزائر واليونان في ماربيا الإسبانية، حيث ينطلق إلى هناك يوم 25 أبريل المقدم، في المعسكر التحضيري للمونديال.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأخضر إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليلة شهر رمضان المبارك، حيث سيقضي اللاعبون الدوليون إجازة لمدة 4 أيام مع الأهل والعائلة ليتمتعوا بصيام الشهر معهم.

وينطلق بعدها الأخضر إلى سويسرا حيث المرحلة الأخيرة من المعسكر، ليخوض مباريتين وديتين مع منتخبي بيرو وإيطاليا، ومن ثم إلى معسكره الثالث بألمانيا لملاقاة المنتخب الألماني في 8 يونيو المقبل.

ويطير الأخضر إلى سانت بطرسبرج الروسية المقر الدائم له هناك، وذلك قبل 5 أيام من انطلاق مونديال 2018.