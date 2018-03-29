القبض على مهرب خادمات إثيوبي الجنسية في عفيف

عادل الحربي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في عفيف القبض على وافد من جنسية صومالية، تورط في تهريب الخادمات مستخدماً مركبته مقابل مبلغ مالي لكل واحد يتم نقلها إلى وجهتها.

وأوضحت مصادر أن فرق الدوريات الأمنية في عفيف اشتبهت، في مركبة نوع “كامري 2018” يقودها من جنسية إفريقية وبرفقته امرأة.

وعند استيقافه وطلب هويته ظهرت عليه علامات الارتباك، وتَبَيّن بعد الاستيضاح أن مرافِقته لا تمتّ له بصلة، ومن مخالفي نظام الإقامة والعمل، ثم عُثر بحوزته على مبلغ مالي وساعة ثمينة، كما تَبَيّن بعد إيقافه أنه قادم من الرياض، والمركبة مستأجرة، ويقودها بموجب تفويض، ويعمل في تهريب الخادمات من المنازل.

وأضافت أن المتهم عدم على التواصل معهن ثم يرسلن له الموقع على نظام الخرائط حتى يصل لهن، وقد اصطحب خادمة مخالفة معه من أحد المنازل وكان في طريقه لاصطحاب خادمة أخرى حين تم إيقافه، وجرى إحالته لمركز الشرطة.